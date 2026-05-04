Nella notte di domenica 3 maggio si è verificato un grave incidente stradale a Forlì, nella zona di San Martino in Strada, lungo viale dell’Appennino. L’incidente ha coinvolto almeno tre persone, con due giovani deceduti e una ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto nella notte a San Martino in Strada. È drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 3 maggio in viale dell’Appennino, nella zona di San Martino in Strada, a Forlì. Due ragazze hanno perso la vita mentre una terza lotta tra la vita e la morte. Le vittime sono due studentesse universitarie di 23 e 26 anni, le cui identità non sono ancora state diffuse. Dinamica ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, le tre giovani viaggiavano a bordo di una Renault Clio diretta verso il centro, quando la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora sconosciute.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Forlì: due giovani vittime e una ferita gravissima

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