Drammatico incidente ad Anagni | due vittime e una bambina ferita Coinvolta una famiglia pontina

Un incidente a Anagni ha causato due vittime e una bambina ferita, coinvolgendo una famiglia proveniente da Pontinia. L’impatto tra quattro veicoli si è verificato sulla strada principale, causando traffico intenso e interventi dei soccorritori. La scena si è svolta davanti a una scuola, dove i passanti hanno assistito al disastro. Le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Un pomeriggio di caos e sirene, con quattro veicoli coinvolti e un bilancio pesantissimo. È accaduto ieri ad Anagni, in via Anticolana, dove poco prima delle 17 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto anche una famiglia di Aprilia. Dove è successo: il tratto vicino al bivio per San Filippo. La tragedia si è consumata a poca distanza dal bivio per San Filippo, lungo la direttrice in direzione Fiuggi. Lo scontro ha interessato complessivamente quattro veicoli. Le vittime: una coppia di Piglio sulla Fiat Punto. Nell'impatto hanno perso la vita Giovanni Celletti e Vincenza Saccucci, di 82 e 78 anni, residenti a Piglio.

Taranto-San Giorgio Ionico: scontro sulla statale, cinque feriti. Una bambina e una donna in codice rosso Coinvolta una famigliaUn incidente si è verificato questa mattina sulla statale tra Taranto e San Giorgio Ionico, provocando cinque feriti.

Incidente ad Anagni, due morti. Ferito un uomo di Aprilia, viaggiava con la famigliaUn incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio ad Anagni ha causato due vittime e un ferito.

