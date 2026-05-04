Nella notte tra sabato e domenica, un incidente stradale si è verificato lungo viale dell'Appennino, nel centro di Forlì. Due studentesse hanno perso la vita, mentre un'altra è rimasta gravemente ferita. Le vittime sono tutte giovani e frequentavano il campus locale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Forlì, 4 maggio 2026 - Due ragazze sono morte, una è gravissima: è questo il tremendo bilancio di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, nel tratto cittadino di viale dell'Appennino. Lo schianto all’altezza del centro commerciale Ravaldino. Lo schianto è avvenuto circa alle 23.30, quando una Renault Clio ha perso il controllo all'altezza del centro commerciale Ravaldino, finendo la propria corsa (a velocità elevata) contro un platano sul lato opposto, lungo il canale di Ravaldino. Non ci sono altri veicoli coinvolti. I corpi incastrati tra le lamiere. Ai primi soccorritori la situazione è parsa subito disperata: i corpi erano incastrati tra le lamiere ed è stato lungo il lavoro per liberarli, concluso solo a notte inoltrata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte due studentesse del Campus di Forlì nell’incidente in auto: gravissima la terza amica

Notizie correlate

Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente a bordo della Bmw sull'argine del Po, gravissima l'amicaCANARO (ROVIGO) - È di una ragazza di 18 anni morta e due feriti, di cui una gravissima, il bilancio del tremendo incidente avvenuto nel primo...

Due auto e un tir coinvolti in un incidente nell’AretinoAREZZO – Due auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti oggi (17 marzo) in un incidente stradale nell’Aretino, nelle vicinanze della località...