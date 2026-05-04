Tragedia sulla Sp13 | muore l’ottantenne investito mentre pedalava

Un uomo di ottant’anni è deceduto dopo essere stato investito mentre pedalava sulla strada statale. L’incidente è avvenuto in un tratto trafficato, e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto. Secondo le prime testimonianze, l’anziano era accompagnato da un amico durante il tragitto di rientro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica dell'impatto sulla carreggiata?. Chi stava accompagnando il ciclista durante il tragico rientro?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri per stabilire le responsabilità?. Perché quel tratto della SP13 è considerato così pericoloso per i ciclisti?.? In Breve L'incidente è avvenuto domenica 3 maggio intorno alle ore 11:00 ad Agrate Brianza.. La vittima rientrava dal Santuario della Madonna di Caravaggio con una comitiva.. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Vimercate con codice rosso.. I carabinieri indagano sulla sicurezza dei percorsi ciclistici sulla strada provinciale Sp13.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla Sp13: muore l’ottantenne investito mentre pedalava Notizie correlate Tragedia a Barzana: muore a 18 anni investito in bici sulla provincialeTragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Barzana dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. Tragedia a Ravanusa: l’ottantenne cade nel serbatoio e muoreUn tragico incidente domestico ha strappato la vita a Maria Giordano, un’ottantenne di Ravanusa, precipitata in un serbatoio d’acqua all’interno...