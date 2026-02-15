Tragedia a Barzana | muore a 18 anni investito in bici sulla provinciale

Un giovane di 18 anni è morto domenica pomeriggio a Barzana dopo essere stato investito mentre pedalava lungo la provinciale. L’incidente è avvenuto vicino a una curva, dove il ragazzo si trovava in sella alla bici e ha avuto meno spazio per evitare l’auto che sopraggiungeva. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare.

Tragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Barzana dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. L'incidente lungo la provinciale 175 attorno alle 14.30: ancora pochissime e frammentarie le informazioni disponibili, ma il giovane sarebbe stato in sella alla propria bicicletta al momento dello schianto. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, un'auto medica e un'ambulanza della Croce Blu di Almenno San Salvatore: la strada è stata chiusa al traffico dall'incrocio con via Capretti fino alla rotonda di ingresso del paese. Seguono aggiornamenti.