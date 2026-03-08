Tragedia a Pistoia motociclista muore dopo lo scontro con un’auto

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla tangenziale Ovest di Pistoia, coinvolgendo una motocicletta e un’auto. Un motociclista di 53 anni, residente nella città, è rimasto gravemente ferito e, nonostante i soccorsi, è deceduto questa mattina. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Pistoia, 8 marzo 2026 – Sgomento a Pistoia. Non ce l'ha fatta il motociclista pistoiese di 53 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, 7 marzo, sulla tangenziale Ovest di Pistoia. L'uomo è morto all'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo lo scontro con un'auto. Scontro con un'auto, il fratello della vittima assiste alla scena. L'incidente era avvenuto intorno alle 14:30 all'altezza dell'uscita di Pistoia Centro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, la moto si è scontrata con un'auto. L'impatto è stato molto violento.