Una tragedia si è verificata sul Grande Raccordo Anulare, dove un vigilante impegnato a soccorrere un automobilista ha perso la vita dopo un incidente con una vettura Mercedes. La vettura ha attraversato la carreggiata, coinvolgendo il vigilante. Attualmente, il conducente della Mercedes è stato denunciato dalle forze dell'ordine. Restano da chiarire le dinamiche precise dell’incidente e come la vettura sia arrivata a travalicare la corsia.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Mercedes a travalicare la carreggiata?. Chi è il conducente della Mercedes ora denunciato?. Quale tragica coincidenza ha colpito la stessa famiglia dieci anni fa?. Perché il soccorso spontaneo sul GRA espone a rischi così alti?.? In Breve Il padre di Antony Josue morì sul GRA nel gennaio 2016.. La moglie Shamira e i due figli di 5 e 7 anni sono in lutto.. Il conducente della Mercedes è stato denunciato per omicidio stradale.. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali Tor Vergata e Sant’Eugenio.. Antony Josue, un vigilante privato di 35 anni originario di Toro, perde la vita all’alba di ieri sul Grande Raccordo Anulare di Roma dopo essersi fermato per soccorrere un automobilista in difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul GRA: muore il vigilante che soccorreva un automobilista

Notizie correlate

Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiTragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana.

Si ferma per aiutare un'automobilista: travolto e ucciso. Tragedia sul GraHa accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Incidente sul raccordo anulare, accosta per prestare soccorso e viene travolto: morto 35enne; Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto. Muore 35enne, altri 3 feriti; Incidente sul GRA, morto un 35enne: feriti e soccorritore investito; Tragedia sul Raccordo, scende per assistere un automobilista e viene travolto: muore uomo di 35 anni.

Roma, Giosuè Antony muore sul Gra dopo essersi fermato per aiutare: travolto all’alba vicino alla TuscolanaGiosuè Antony, guardia giurata di 35 anni, è morto sul Gra dopo essersi fermato per aiutare persone coinvolte in un incidente ... romait.it

Si ferma per soccorrere un’auto incidentata, muore travolto sul GraDramma sul Grande raccordo anulare di Roma all’altezza della Tuscolana: la vittima aveva 35 anni. Tre persone sono rimaste ferite ... cosenzachannel.it

Disabile cade nei bagni del cimitero e muore: tragedia a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Ricorre oggi il 77° anniversario della tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio 1949 Gravina: “Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni” #FIGC x.com