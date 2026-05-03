Un uomo ha fermato la sua auto lungo il Grande Raccordo Anulare per prestare assistenza a un automobilista in difficoltà. Mentre si trovava fuori dal veicolo, è stato investito da un’altra auto in transito e ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato niente da fare.

Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. Tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. I fatti si sono verificati intorno alle 5.15 del mattino al chilometro 40 e 700 del Gra, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Anche se in quel tratto di strada non sono presenti telecamere secondo quanto ricostruito sarebbero due gli automonilisti che si sono fermati a prestare soccorso alla prima auto, probabilmente ribaltatasi ma senza gravi conseguenze per il conducente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Si ferma per aiutare un'automobilista: travolto e ucciso. Tragedia sul Gra

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Una tragedia all’interno di una tragedia più grande. Un ennesimo crimine senza una sola ragione… x.com