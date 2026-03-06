Accoltella la vicina | denunciata per lesioni personali e resistenza

Un’operatrice sanitaria è stata aggredita con un coltello in un condominio di Lido Tre Archi a Fermo durante una discussione scoppiata per gli schiamazzi provocati da una vicina. La donna ha riportato ferite e ora sta meglio. La vicina responsabile dell’aggressione è stata denunciata per lesioni personali e resistenza.

Sta meglio l’operatrice sanitaria aggredita violentemente l’altro ieri in un condominio di Lido Tre Archi di Fermo dopo una discussione per gli schiamazzi provocati da una vicina. La donna è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni mentre la 60enne autrice dell’accoltellamento è stata denunciata per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Da sottolineare come il tempestivo intervento dei poliziotti della squadra volante, guidata dal dirigente Betrice Nastri, sia stato fondamentale per evitare che la situazione degenerasse. La professionalità, la conoscenza delle dinamiche del quartiere e la capacità di trattare degli agenti, hanno permesso di riportare la calma in un contesto estremamente complesso e delicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltella la vicina: denunciata per lesioni personali e resistenza Condannato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza finisce in carcereNel tardo pomeriggio dello scorso 17 febbraio i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 31 anni, in esecuzione... Arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e oltraggio: in 2 tornano liberi dopo 24 oreTornano in libertà i due soggetti arrestati domenica sera con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e oltraggio.