tragedia sfiorata un coetaneo accoltella due 16enni

A Marano, poco prima della mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti in via Falcone a seguito di un episodio di accoltellamento che ha coinvolto due giovani di 16 anni. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo, anch’egli 16enne, avrebbe ferito i due coetanei con un’arma da taglio. Le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Marano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti poco prima della mezzanotte a via Falcone per l’accoltellamento di due 16enni che sarebbero stati colpiti da un ragazzo verosimilmente loro coetaneo. Uno dei due è stato colpito con almeno sei fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo è stato colpito tre volte ed è ricoverato al pronto soccorso di Giugliano in Campania. L’aggressore è scappato poco prima dell’arrivo dei carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. I ragazzi al momento non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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