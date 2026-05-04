Un incidente fatale si è verificato nelle montagne palermitane, vicino a Portella Sant’Anna, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita mentre praticava enduro. La zona, descritta come impervia e difficile da raggiungere, si trova nei pressi di San Martino delle Scale. L’incidente si è verificato ieri in un’area nota per le sue caratteristiche accidentate e inaccessibili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente in un’area impervia vicino Portella Sant’Anna. Francesco Sanfratello, 59 anni, originario di Palermo, ha perso la vita ieri mentre praticava enduro in una zona difficile da raggiungere nei pressi di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale. L’uomo sarebbe deceduto in seguito a una caduta durante il percorso. L’allarme e il ritrovamento. Sanfratello si trovava insieme ad altri due appassionati di enduro, ma al momento dell’incidente i tre si erano separati. Dalle ore 13 non si avevano più sue notizie, facendo scattare le ricerche. Il corpo è stato poi individuato da un gruppo di escursionisti stranieri, che hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorsi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nelle montagne palermitane: muore endurista di 59 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Cade in un’area impervia e muore: trovato senza vita endurista di 59 anni nel Palermitano

Tragedia a San Martino delle Scale: muore un endurista dopo una caduta? Cosa scoprirai Come si è separato il gruppo durante il percorso? Chi ha individuato il corpo nel fitto della vegetazione? Perché i soccorsi...

Altri aggiornamenti

Tragedia a Monreale: giovane palermitano muore dopo caduta con moto da crossTragedia nel pomeriggio a San Martino delle Scale, frazione di Monreale: un giovane palermitano è morto mentre percorreva in sella a una moto da cross un tracciato sterrato molto frequentato dagli app ... lasicilia.it

Tragedia a San Martino delle Scale, cade con la moto in un dirupo: morto giovaneFoto d'archivio Un’altra tragedia nel Palermitano: un giovane è morto cadendo con la moto ... msn.com