Capaccio trovato un corpo in un fiume all' interno di un kayak

Nel comune di Capaccio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti in località Via per un'operazione di soccorso. Durante l'intervento, è stato trovato un corpo all’interno di un kayak nel fiume. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, al momento non sono stati forniti dettagli sulle identità coinvolte o sulle cause dell’accaduto.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona nel territorio del Comune di Capaccio, precisamente in località Via SRexSS166, Via Sandro Pertini. Giunto sul luogo delle operazioni, il personale dei Vigili del Fuoco ha purtroppo rinvenuto il corpo esanime di un individuo all'interno di un kayak, trovato ribaltato nelle acque del fiume. Uomo evirato dalla moglie ad Angri: preoccupano le condizioni psicologiche Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa sul posto al momento del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire le dinamiche del tragico evento.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Capaccio, trovato un corpo in un fiume all'interno di un kayak Notizie correlate Teramo, il corpo di un 30enne trovato sotto un ponte sul fiume FinoNella notte, a Bisenti, nel teramano, sotto il ponte sul fiume Fino, è stato rinvenuto il corpo di un 30enne residente a Teramo. È di Silvio Moret il corpo trovato nel fiume Aniene: l’imprenditore era scomparso il 14 febbraioÈ stato identificato come Silvio Moret il corpo senza vita ritrovato nella mattinata di martedì 3 marzo nelle acque del Fiume Aniene, nel tratto... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dramma a Capaccio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un kayak ribaltato; Seconda Categoria, verdetti finali: ecco la griglia play-off. Retrocede l’Atletik Torchiara. Capaccio, rinvenuto un corpo in un fiume all'interno di un kayakI Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona nel territorio del Comune di Capaccio, precisamente in località Via SRexSS166, Via Sandro ... msn.com Dramma a Capaccio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un kayak ribaltatoDramma a Capaccio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un kayak ribaltato Intervento dei Vigili del Fuoco di Agropoli a Capaccio: recuperata la salma di un uomo all'interno di un kayak nelle ... infocilento.it Lunedì 4 maggio, alle ore 18.00, presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gaetano Paolino incontra cittadini e associazioni per presentare e promuovere l’iniziativa “CONTRADE IN FIORE". - facebook.com facebook