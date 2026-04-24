Suicidio in carcere a Rebibbia | detenuto si toglie la vita poi scoppia la rivolta

Nella giornata di giovedì, nel carcere romano di Rebibbia, un detenuto si è tolto la vita. Pochi minuti dopo, si sono verificati momenti di rivolta tra i presenti nel penitenziario. L'episodio ha causato l'interruzione delle attività e l'intervento delle forze dell'ordine. La situazione è rimasta sotto controllo, mentre si attendono eventuali sviluppi e chiarimenti sulle circostanze.

Prima il suicidio di un detenuto, poi la rivolta. Un giovedì di tensione nel carcere romano di Rebibbia. A rendere noto quanto accaduto il sindacato Osapp che "denuncia con estrema gravità i drammatici eventi verificatisi nelle ultime ore, che confermano il totale fallimento gestionale e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Ex detenuto condannato per omicidio si toglie la vita in carcere dopo anni di isolamento e conflitti interniPietro Giovanni Marinaro, 74enne condannato all’ergastolo per due omicidi di alto profilo commessi negli anni Novanta, si è tolto la vita all’interno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il carcere non era il tuo posto: il dolore del cappellano per Denis, morto a 34 anni; La lettera a Denis, che s'è suicidato in carcere: Perdonaci, non dovevi stare lì; Carceri, nel 2026 già 15 suicidi; Suicidio nel carcere di Busto Arsizio, 34enne trovato morto in cella: Nessuno si è accorto di lui. Morte in carcere di Christian Guercio, il caso arriva in RegioneInterrogazione in Consiglio regionale sulle responsabilità dell’Asl. Il 38enne astigiano era morto suicida in carcere ... giornalelavoce.it La lettera a Denis, che s'è suicidato in carcere: «Perdonaci, non dovevi stare lì»Il cappellano David Maria Riboldi scrive al 34enne che giovedì si è impiccato a Busto Arsizio: «Le nostre mani non sono giunte in tempo a contrastare la forza di gravità» ... avvenire.it Una donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati dalla perdita del suo unico figlio, morto quattro anni fa. Wendy - facebook.com facebook Un suicidio di dimensioni immense. x.com