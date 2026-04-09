Detenuto evade durante un permesso dal carcere delle Vallette a Torino ma viene beccato il giorno dopo appartato in un' auto con una donna

Da torinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile 2026, un detenuto nel carcere delle Vallette a Torino ha lasciato il permesso premio di 12 ore senza fare ritorno. La sua assenza è stata immediatamente notata, configurando il reato di evasione. Il giorno successivo, è stato rintracciato in un’auto, in un’area appartata, insieme a una donna. Le forze dell'ordine hanno proceduto al suo fermo.

Nella serata di martedì 7 aprile 2026 un detenuto italiano non ha fatto ritorno nel carcere delle Vallette a Torino dopo aver usufruito di un permesso premio della durata di 12 ore, rendendosi irreperibile e configurando il reato di evasione. Dopo che è stato diramato l'avviso di ricerca a tutte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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