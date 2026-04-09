Detenuto evade durante un permesso dal carcere delle Vallette a Torino ma viene beccato il giorno dopo appartato in un' auto con una donna

Martedì 7 aprile 2026, un detenuto nel carcere delle Vallette a Torino ha lasciato il permesso premio di 12 ore senza fare ritorno. La sua assenza è stata immediatamente notata, configurando il reato di evasione. Il giorno successivo, è stato rintracciato in un’auto, in un’area appartata, insieme a una donna. Le forze dell'ordine hanno proceduto al suo fermo.

Nella serata di martedì 7 aprile 2026 un detenuto italiano non ha fatto ritorno nel carcere delle Vallette a Torino dopo aver usufruito di un permesso premio della durata di 12 ore, rendendosi irreperibile e configurando il reato di evasione. Dopo che è stato diramato l'avviso di ricerca a tutte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Evade dal carcere di Bollate durante un permesso premio, Alba Zambrano si costituisce dopo 10 giorniSi è costituita dopo 10 giorni di fuga Alba Leonora Sevillano Zambrano, evasa da Bollate lo scorso 14 febbraio. Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto trovato morto nella sua cellaNella tarda serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, un detenuto italiano di 51 anni è stato trovato morto all'interno della sua cella nel carcere... Pranzo di Natale in carcere con chef stellati e attori Temi più discussi: Il Giornale Online - DETENUTO EVADE DAL CARCERE DI AVEZZANO DURANTE L’ORA D’ARIA; Evade durante la licenza premio: nuovo caso ad Alba, scatta l’allarme carceri; A Giulianova la cultura a portata di mano durante le festività pasquali; Aperture straordinarie dei musei di Pescara durante le prossime festività. Avezzano: detenuto evaso, ricerche a tappetoL’uomo, trasferito nei giorni scorsi da un istituto penitenziario di Roma, è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’uomo, un giovane classe 1995 con origini brasiliane, stava scontando una ... rete8.it Caccia al brasiliano evaso dal carcere: «Non si tratta di un detenuto pericoloso»AVEZZANO Le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia penitenziaria sono impegnate nelle ricerche di Roberto Brunello, 30enne, brasiliano, evaso dalla casa ... ilmessaggero.it DETENUTO EVADE DAL CARCERE DI AVEZZANO DURANTE L’ORA D’ARIA x.com Evade dal carcere di Avezzano, in corso le ricerche di un detenuto classe ’95 condannato in via definitiva - facebook.com facebook