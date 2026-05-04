Durante un evento in Colombia, un monster truck ha investito il pubblico causando tre vittime. Il veicolo ha superato le barriere di protezione installate sul sito, che non sono riuscite a fermare l’impatto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui motivi per cui le protezioni non hanno impedito il passaggio del mezzo. Sono in corso verifiche per comprendere come sia stato possibile un simile incidente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un mezzo così grande a superare le barriere?. Perché le protezioni installate non hanno fermato l'impatto del veicolo?. Chi dovrà rispondere della mancata sicurezza per il pubblico presente?. Quale guasto meccanico ha causato la perdita di controllo del mezzo?.? In Breve Evento avvenuto il 3 maggio a Popayan durante dimostrazione fuoristrada.. Tra le 3 vittime accertate risulta presente anche una bambina.. Il bilancio dei feriti raggiunge complessivamente 38 persone tra gli spettatori.. Indagini su barriere protettive insufficienti e frenata del mezzo dopo il salto.. Tre persone perdono la vita e almeno 38 spettatori restano feriti a Popayan, in Colombia, dopo che un monster truck ha travolto il pubblico il 3 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Colombia: monster truck travolge il pubblico, 3 morti

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