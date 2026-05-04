Monster truck fuori controllo tre morti e 38 feriti in Colombia | due delle vittime erano bambini

Un incidente con un monster truck in Colombia ha causato tre morti e 38 feriti, tra cui almeno due bambini e una donna adulta. L’incidente è avvenuto durante le ultime esibizioni del veicolo davanti al pubblico, quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo ha investito numerose persone. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sui dettagli della scena.

Tra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l'incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime spettacolari esibizioni davanti al pubblico, quando per ragioni ancora da accertare ha finito per investire decine di persone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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