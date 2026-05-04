Monster truck fuori controllo tre morti e decine di feriti

Durante una manifestazione in Colombia, un monster truck con ruote di grandi dimensioni è uscito dal percorso stabilito, causando un incidente. L’incidente ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di decine di altre. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e trasportarli in ospedale.

Uno spettacolo è finito in tragedia il 3 maggio a Popayan, in Colombia. Era in svolgimento un'esibizione di Monster truck, quei veicoli con le ruote enormi, quasi più alte di una persona adulta. In tali gare questi giganteschi fuoristrada devono superare un predefinito percorso ad ostacoli. Ad un certo punto uno dei concorrenti ha perso il controllo del mezzo, il quale ha travolto parecchi spettatori. Tre persone sono morte, tra esse una bambina; si registrano anche almeno 38 feriti. Da quanto mostrano i filmati amatoriali diffusi sui social network, il mezzo ha superato uno degli ostacoli ma non è riuscito a frenare al momento giusto, deviando dalla traiettoria prevista.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Monster truck fuori controllo, tre morti e decine di feriti MONSTER TRUCKS vs FAST FOOD PORTAL in Teardown Notizie correlate Leggi anche: Milano, tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo: due morti e 39 feriti. Un passeggero: «Sembrava un terremoto» Leggi anche: Milano, tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo: due morti e 39 feriti. Il conducente: «Mi sono sentito male»