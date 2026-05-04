Tragedia di Superga | ecco il documentario su Romeo Menti il cuore viola del Grande Torino

Il 4 maggio 1949, un aereo si schiantò sul colle di Superga, causando la morte di tutta la squadra di calcio nota come il Grande Torino. Settantasette anni dopo, un nuovo documentario si concentra sulla vita di Romeo Menti, uno dei calciatori che faceva parte di quella formazione. La produzione ripercorre le vicende personali e sportive del giocatore, mantenendo vivo il ricordo di quella tragedia nel tempo.

Firenze, 4 maggio 2026 – Sono passati 77 anni dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, ma l’emozione che suscitò quel disastro è sempre viva. In quella data, l’aereo che riportava a casa il Grande Torino da una trasferta a Lisbona si schiantò contro il retro della basilica di Superga. Non ci furono superstiti e Romeo Menti, splendida ala destra. era tra le vittime. https:www.lanazione.itvideoromeo-menti-fiorentina-superga-grande-torino-nbxjtfdn Alla figura di Romeo Menti e al suo legame con Firenze, “La Nazione” ha dedicato un documentario, “L’ala granata con il giglio nel cuore”, realizzato da Roberto Davide Papini. Il documentario racconta la vicenda umana e sportiva della fortissima ala destra del Grande Torino, la mitica squadra che vinceva tutto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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