Il Grande Torino | a 77 anni da Superga il ricordo su Rai Storia

Il 4 maggio 1949 si ricordano 77 anni dalla tragedia di Superga, quando un incidente aereo coinvolse la squadra di calcio nota come il Grande Torino. Quel giorno, tra i resti del velivolo e gli effetti personali dei giocatori, furono trovati anche una bambolina portoghese, ultimo dono di Ernest Egri Erbstein a sua figlia. La vicenda viene riproposta anche su Rai Storia, con approfondimenti sulla tragedia e le sue conseguenze.

Una bambolina portoghese è l’ultimo regalo, quasi un saluto, di Ernest Egri Erbstein a sua figlia Susanna: il 4 maggio 1949, attorno a quel regalo sopravvissuto, Superga vede i resti dell’aereo, gli effetti personali dei calciatori, i corpi del Grande Torino. Da quel pomeriggio comincia il lutto di una squadra, di un’intera città e dell’Italia moderna. Lunedì 4 maggio alle 22.45, Rai Storia propone «Grande Torino. Il romanzo di una squadra», lo speciale dedicato all’epopea degli invincibili in maglia granata. Il film tiene insieme il mito sportivo e la storia civile di un Paese che esce dalla guerra e prova a rimettersi in piedi. In quell’Italia che «aveva solo voglia di esistere», il calcio unisce e il Torino diventa il simbolo più forte della ripartenza.🔗 Leggi su Sportintv.eu

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