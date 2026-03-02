Milano-Torino ecco l’edizione dei 150 anni | gran finale a Superga

Oggi a Torino è stata presentata l’edizione dei 150 anni della Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica al mondo. L’evento si svolgerà il 18 marzo, con partenza da Rho e arrivo a Superga. La gara si conferma un appuntamento storico nel calendario sportivo, attirando appassionati e atleti da diverse regioni. La manifestazione celebra questa lunga tradizione con una corsa che attraversa il Piemonte.

Appuntamento mercoledì 18 marzo, tre giorni dopo la fine della Tirreno-Adriatico e tre giorni prima della Milano-Sanremo, con l'edizione 107 della Milano-Torino, organizzata da Rcs Sport: una edizione molto speciale perché sarà quella dei 150 anni per la classica più antica del mondo (la prima, infatti, fu nel 1876). La presentazione oggi a Torino alla Sala 2 del Cinema Massimo, una delle sale del Museo del Cinema: 174 chilometri di gara, partenza da Rho e gran finale in salita a Superga. Nel 2025 vinse, sempre a Superga, il messicano Isaac Del Toro. Al via ci saranno 22 squadre, di cui 9 World Tour.