Neomamma di 24 anni muore dopo il parto all'ospedale Torregalli di Firenze aperta un'inchiesta

Una giovane donna di 24 anni è deceduta all'ospedale Torregalli di Firenze a seguito di un'emorragia post-partum. La vicenda è finita sotto inchiesta per chiarire le cause del decesso. La ragazza aveva appena dato alla luce un bambino, ma le complicazioni durante il parto hanno portato alla tragedia. La famiglia ha presentato una denuncia e sono state avviate le indagini da parte delle autorità competenti.

Una ragazza di 24 anni è morta all'ospedale Torregalli di Firenze a causa di un'emorragia post-partum. Il figlio appena nato è invece in buone condizioni. Aperta un'inchiesta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Muore a 24 anni dopo il parto all’ospedale TorregalliFirenze, 3 maggio 2026 – E’ morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. Leggi anche: Neonata muore all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Altri aggiornamenti Si parla di: Musica e Maternità, un coro per colorare la depressione delle neomamme; La madre di Catanzaro che si è suicidata con i figli non è un 'mostro': dobbiamo parlare di depressione post partum.