Incidente con la moto a San Martino delle Scale un uomo muore precipitando in una scarpata

Un incidente mortale si è verificato nel fine settimana nelle zone di San Martino delle Scale, quando un motociclista ha perso il controllo della moto e è precipitato in una scarpata nei pressi di Portella Sant’Anna. La caduta è avvenuta in un'area particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma l'uomo, un praticante di enduro, è deceduto a causa delle ferite riportate.

È stato un weekend di sangue sulle strade palermitane. Un uomo che praticava enduro, ha perso la vita dopo essere caduto con la moto alla base di una scarpata in un’area particolarmente impervia nei pressi di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale.Il motociclista si trovava.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in un dirupo Roma, 23enne muore precipitando dalla tromba delle scale: aveva annunciato la laurea ma non risultava più iscritta da due anni(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palermo, cade con la moto in un dirupo: muore un giovane a San Martino delle Scale; San Martino delle Scale, cade con la moto da cross in un dirupo, muore un giovane; Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in una scarpata; Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso. Esce fuori strada con la moto, muore palermitano a San Martino delle ScaleUma seconda tragedia ieri a Palermo. Un secondo motociclista ha perso la vita. Francesco Sanfratello. palermitano di 59 anni endurista è morto in un’area impervia nei pressi di Portella Sant’Anna […] ... blogsicilia.it San Martino: cade dalla moto, muore praticante di enduroL’incidente si è verificato nei pressi di Portella Sant’Anna MONREALE, 4 maggio – Un uomo praticante di enduro, ha perso la vita a seguito di una caduta c ... monrealenews.it RTP Messina. . Sarà uno dei primi pensieri del prossimo sindaco decidere cosa farne della seconda metà di viale San Martino. I lavori per il restyling della strada sono arrivati a via Santa Cecilia, dove oggi termina l'isola pedonale. Il piano della mobilità sosten - facebook.com facebook