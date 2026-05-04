Incidente con la moto a San Martino delle Scale un uomo muore precipitando in un dirupo

Un incidente mortale si è verificato nel fine settimana nelle zone di San Martino delle Scale. Un uomo impegnato in un’attività di enduro è caduto da una moto e si è infortunato gravemente, precipitando in un dirupo situato in un’area impervia vicino a Portella Sant’Anna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo. La zona è stata raggiunta dalle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

È stato un weekend di sangue sulle strade palermitane. Un uomo che praticava enduro, ha perso la vita dopo essere caduto con la moto alla base di una scarpata in un’area particolarmente impervia nei pressi di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale.Il motociclista si trovava.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Roma, 23enne muore precipitando dalla tromba delle scale: aveva annunciato la laurea ma non risultava più iscritta da due anni(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate con degustazioni in abbaziaCon l'arrivo della primavera è ancora più bello visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palermo, cade con la moto in un dirupo: muore un giovane a San Martino delle Scale; San Martino delle Scale, cade con la moto da cross in un dirupo, muore un giovane; Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso; Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in una scarpata. Esce fuori strada con la moto, muore palermitano a San Martino delle ScaleUma seconda tragedia ieri a Palermo. Un secondo motociclista ha perso la vita. Francesco Sanfratello. palermitano di 59 anni endurista è morto in un’area impervia nei pressi di Portella Sant’Anna […] ... blogsicilia.it San Martino: cade dalla moto, muore praticante di enduroL’incidente si è verificato nei pressi di Portella Sant’Anna MONREALE, 4 maggio – Un uomo praticante di enduro, ha perso la vita a seguito di una caduta c ... monrealenews.it RTP Messina. . Sarà uno dei primi pensieri del prossimo sindaco decidere cosa farne della seconda metà di viale San Martino. I lavori per il restyling della strada sono arrivati a via Santa Cecilia, dove oggi termina l'isola pedonale. Il piano della mobilità sosten - facebook.com facebook