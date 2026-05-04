Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a San Felice. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro si è verificato in un incrocio, coinvolgendo uno scooter preso in prestito da un conoscente. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno analizzando le testimonianze e i rilievi sul luogo dell’incidente.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica dello scontro all'incrocio?. Chi guidava lo scooter preso in prestito dal conoscente?. Perché le indagini della Polizia Stradale si concentrano sul mezzo?. Quale ruolo aveva Antonio nel progetto sociale del Comune?.? In Breve Antonio partecipava al progetto GOL promosso dall'amministrazione comunale di San Felice a Cancello.. Il sindaco Emilio Nuzzo ha espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità locale.. La Polizia Stradale del commissariato di Maddaloni indaga sulla dinamica dello scooter Honda SH.. Il conducente dello scooter era un residente di Santa Maria a Vico.. Antonio Esposito ha perso la vita ieri all’incrocio tra via Fiume e via Colle Pizzi a San Felice a Cancello, dopo un violento impatto con uno scooter Honda SH.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a San Felice: muore il 26enne Antonio dopo uno schianto

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