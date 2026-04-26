Tragedia a Santa Giusta | muore il 25enne portalettere dopo uno schianto

Un giovane di 25 anni, impiegato come portalettere, ha perso la vita ieri sera a Santa Giusta in seguito a un incidente stradale. L’uomo ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro un palo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia sta raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Alessio Porcu, 25enne portalettere, muore ieri sera dopo uno schianto contro un palo a Santa Giusta.. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica del sinistro avvenuto in via Giovanni XXIII.. Il silenzio di via Giovanni XXIII a Santa Giusta si è spezzato poco dopo le 21:30 di ieri, quando un violento impatto contro un palo ha strappato la vita ad Alessio Porcu, un venticinquenne che lavorava come portalettere. Il giovane era alla guida della sua Yamaha RS quando, per motivi che le autorità devono ancora ricostruire, il mezzo ha perso la traiettoria corretta. Lo sbandamento improvviso ha proiettato il motociclista contro l’ostacolo metallico con una forza tale da non lasciare alcuna possibilità di salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tragico schianto a Santa Giusta, morto un motociclista di 25 anni LEGGI LA NOTIZIA SUL NOSTRO SITO https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2026/04/tragico-schianto-a-santa-giusta-morto-un-motociclista-di-25-anni-1d39155a-67cf-4fe6-9dbe-8 - facebook.com facebook

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