Una giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente a Massa, quando il veicolo su cui viaggiava si è schiantato e preso fuoco. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di spegnere le fiamme e di estrarre la vittima, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno analizzando le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto e all’incidente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a perdere improvvisamente la traiettoria?. Cosa hanno scoperto i soccorritori durante l'intervento tra le fiamme?. Perché la conformazione di via degli Unni ha favorito lo schianto?. Quali elementi tecnici indagheranno le forze dell'ordine sulla dinamica?.? In Breve Soccorso coordinato tra via degli Unni e personale della Pubblica assistenza di Carrara.. Vigili del fuoco intervengono per domare le fiamme in via degli Unni.. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto dopo l'una.. Nessun altro veicolo coinvolto nella collisione avvenuta nella zona di Massa.. Un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì in via degli Unni a Massa, dopo che il suo veicolo si è schiantato contro un palo della luce poco dopo l’una.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Massa: 19enne muore dopo lo schianto e l’incendio dell’auto

Châteaux, villages et phares maudits : entre légendes et faits troublants - Documentaire - MG

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