Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Tovena, vicino a Vittorio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto ha coinvolto una Ford e l’assenza delle cinture di sicurezza sarebbe stata determinante, provocando l’espulsione del ragazzo dall’abitacolo. Il decesso è avvenuto nel reparto di emergenza dell’ospedale Ca’ Foncello, dove il giovane era stato trasportato subito dopo l’incidente.

? Cosa sapere Marian Racovita, 19 anni, muore al Ca' Foncello dopo lo schianto a Tovena.. L'assenza delle cinture di sicurezza ha causato l'espulsione del giovane dall'abitacolo della Ford.. Il decesso di Marian Racovita, il diciannovenne di origini moldave residente a Vittorio Veneto, è stato confermato oggi dai medici del pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso dopo un giorno di agonia iniziato nella notte tra mercoledì e giovedì a Tovena di Cison di Valmarino. Il tragico evento si è consumato in piazza della Vittoria, dove la Ford Fiesta condotta dal giovane si è schiantata violentemente contro il muretto e la recinzione dell’ex scuola comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Vittorio Veneto: muore il 19enne dopo lo schianto in auto

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