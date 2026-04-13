Gino Lisa Aeroitalia lancia la rotta Foggia-Bergamo | due voli a settimana a partire da giugno

A partire da giugno, Aeroitalia avvierà due voli settimanali tra Foggia e Bergamo. L’iniziativa mira a rafforzare le connessioni tra le due città, offrendo un collegamento diretto e regolare. La scelta di questa rotta si inserisce in un piano per migliorare la mobilità nella regione e facilitare gli spostamenti tra territori. La frequenza dei voli garantirà maggiore flessibilità ai passeggeri.

Garantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo economico. È da questa consapevolezza che attraverso l’azione sinergica tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, si sta potenziando il network dei.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Gino Lisa, Aeroitalia attiva il collegamento Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugnoGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo...

Gino Lisa, da giugno è attivo il volo Foggia-Bergamo: si potenziano i collegamenti di AeroitaliaGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo...