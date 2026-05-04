Traffico di armi al porto Barattoni | Dall' autunno non sono più transitati container di esplosivi per Israele

Il traffico di armi al porto di Ravenna torna al centro dell’attenzione. Dopo un autunno segnato da sospetti e richieste di chiarimenti, il sindaco ha dichiarato che dall’autunno scorso non sono più transitati container di esplosivi destinati a Israele. La questione era stata sollevata a febbraio dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi, e ora il primo cittadino ha fornito nuove informazioni sulla situazione.

Si torna a parlare di traffico di armi al porto di Ravenna. Dopo un autunno influocato, quello del 2025, e la richiesta di chiarimenti presentata a febbraio dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi al porto di Ravenna, a intervenire è il sindaco Alessandro Barattoni. “Ho un rapporto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Container sospetti per Israele, ispezione Gdf nel porto di Gioia TauroGIOIA TAURO, 18 MAR – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Porto di Livorno: azione diretta per fermare il traffico di armi; Livorno. No al traffico di armi nel porto; Traffico di armi in Alta Irpinia, cinque a giudizio immediato. Tutti giovani tra i 20 e i 34 anni; Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo. Traffico di droga per il clan Russo, la suocera brasiliana del capo contava i soldiZuleide Lucinda Da Silva Oliveira è accusata di aver maneggiato i soldi e pagato i membri del gruppo di narcos gestito dal 43enne nolano Antonio Moccia. Gli inquirenti hanno registrato anche il rumore ... internapoli.it Blitz antidroga a Napoli, 23 arresti: smantellata rete di spaccio legata al clan RussoArrestate 23 persone nell'ambito dell'indagine sul traffico di droga a Napoli. Smantellata rete del clan Russo. notizie.it Traffico di materiale pedopornografico, 60enne abruzzese tra gli attenzionati dall'Antimafia https://www.terremarsicane.it/traffico-di-materiale-pedopornografico-60enne-abruzzese-tra-gli-attenzionati-dallantimafia/ #Attualità #Cronaca #Ultimora - facebook.com facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com