Garza presenta la sua lista | squadra pronta

Il sindaco uscente ha annunciato la presentazione della sua lista civica, chiamata “Amiamo Gravellona”. La lista si propone di sostenere la continuità amministrativa e sarà guidata dallo stesso primo cittadino. La candidatura del sindaco uscente rappresenta un punto di riferimento per le prossime elezioni comunali, con il gruppo pronto a presentarsi alle urne. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

Si chiamerà “Amiamo Gravellona“ la lista civica improntata alla continuità amministrativa, che vedrà come candidato sindaco alle prossime amministrative il primo cittadino uscente Luciano Garza (nella foto). Con lui, come già annunciato, ci saranno il sindaco storico Franco Ratti e gli ex-assessori Giulia Corsico e Gianni Vincenzi. Si scontreranno con “Scegliere il futuro“, che candida l’ex-assessore Ilena Trovati: nella lista figurano diversi consiglieri “dissidenti“ della passata maggioranza, il cui disaccordo con le scelte del sindaco sono state la causa principale della crisi che ha portato alle dimissioni di Garza. In lista con lui... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garza presenta la sua lista: squadra pronta Elezioni, si presenta la squadra della lista Per Cervia: Grandu capolista a sostegno del centrosinistraÈ stata ufficialmente presentata ieri la lista civica “Per Cervia – Innovare Insieme”, un progetto che rientra nella coalizione di centrosinistra a... Michele Menchetti presenta la sua squadraArezzo, 10 aprile 2026 – Michele Menchetti presenta la sua squadra: “Fare il Sindaco deve essere una missione”. [MULTI SUB] Three Dreams of Fate EP1-3 Si parla di: Garza presenta la sua lista: squadra pronta; Elezioni a Gravellona: Trovati presenta la squadra al completo. Garza e Ratti fanno leva su esperienza e buon senso. Garza presenta la sua lista: squadra prontaSi chiamerà Amiamo Gravellona la lista civica improntata alla continuità amministrativa, che vedrà come candidato sindaco alle prossime amministrative ... ilgiorno.it