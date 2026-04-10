Michele Menchetti presenta la sua squadra

Il candidato sindaco ha annunciato ufficialmente la formazione della sua squadra, dichiarando che assumersi la carica di primo cittadino rappresenta una vera e propria missione. La presentazione si è svolta nella giornata del 10 aprile 2026 ad Arezzo, con il candidato che ha illustrato pubblicamente i componenti del suo team. La comunicazione è avvenuta attraverso un evento pubblico, durante il quale sono state fornite le prime indicazioni sulla composizione del gruppo di lavoro.

Arezzo, 10 aprile 2026 – : “Fare il Sindaco deve essere una missione”. L’appuntamento è per sabato pomeriggio 11 aprile in piazza San Jacopo. Alle 15:00, il Consigliere Comunale e candidato sindaco Michele Menchetti presenterà i candidati che a fine maggio concorreranno ad un seggio per il Consiglio Comunale con la Lista Indipendente Per Arezzo. Una squadra composta da ventitré cittadini, dodici donne, undici uomini pronti ad impegnarsi per un’amministrazione al servizio delle persone. Tra i candidati, la Cavaliere della Repubblica Ilaria Bidini, un economista, un medico chirurgo, un ex paracadutista, un impiegato di banca, un funzionario Inps, un esperto di comunicazione, un’operaia e una giornalista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michele Menchetti presenta la sua squadra Leggi anche: Michele Sodano presenta la sua candidatura a sindaco: "Con questo entusiasmo possiamo farcela" "Siamo ancora qua": Paolo Pilotto presenta la sua squadra (che potrebbe allargarsi)Nella sede del Pd è stata ufficializzata la candidatura di Paolo Pilotto: è il sindaco in carica il candidato del centrosinsitra per le elezioni del... Temi più discussi: Saione non è il Bronx. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta; Michele Menchetti, suo l’unico no sul nuovo stadio. Ecco perchè; Michele Menchetti: Ecco perché ho detto no alla pratica sul nuovo stadio; Nomina del Comandante della Polizia Locale di Arezzo: Menchetti ribadisce le sue perplessità e presenta il caso al Ministro dell'Interno e al Garante della Privacy. Saione non è il Bronx. Menchetti incontra i cittadini al Cas del PiontaÈ con questo spirito che Michele Menchetti, consigliere di minoranza e candidato sindaco, incontra domani (mercoledì 8 aprile, alle 20:45) i cittadini al Cas del Pionta ... lanazione.it Michele Menchetti a Battifolle: Una comunità che cerca la rinascitaArezzo, 12 marzo 2026 – Michele Menchetti a Battifolle: Una comunità che cerca la rinascita. Un nuovo inquilino per la ex scuola e i castagni per un percorso ad hoc. La Nota stampa ddel candidato a ... lanazione.it Chi erano i candidati a Sindaco di Arezzo prima di scendere in campo per la città In questo appuntamento di Timeline, il nostro Leonardo Ezequiel Olivito ci porta oltre i programmi elettorali per scoprire chi è davvero Michele Menchetti. Com’era da ragaz - facebook.com facebook