Tra treni cancellati e voli a rischio, i prossimi mesi si prospettano complicati per chi deve muoversi, con disagi diffusi tra i passeggeri. Le cancellazioni di corse ferroviarie e le restrizioni sui voli sono state segnalate da diverse compagnie e autorità di settore. A maggio 2026 si prevede un aumento delle criticità nei servizi pubblici, coinvolgendo sia le famiglie con impegni scolastici che gli utenti che dipendono dal trasporto pubblico.

M aggio 2026 si preannuncia come un periodo decisamente movimentato per chi deve spostarsi, per le famiglie alle prese con il calendario scolastico e per chiunque debba usufruire di servizi pubblici. Un’ondata di scioperi, dai trasporti alla scuola, attraverserà l’Italia da Nord a Sud, trasformando queste settimane in un vero e proprio test di resistenza quotidiana. Ecco una guida completa per orientarsi tra le date calde di questo mese. L’aeroporto di Fiumicino è il miglior scalo europeo per la sesta volta X Maggio nel segno degli scioperi: la scuola. Dopo lo sciopero generale di 24 ore del Primo maggio, le mobilitazioni proseguono e l’attenzione si sposta sul mondo dell’istruzione.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Così questo magnete gigante salva i treni dalla catastrofe #sicurezza #ferrovie #shorts

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