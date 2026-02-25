Caos aerei e treni | 50% voli Ita cancellati scioperi a oltranza

Un’ondata di scioperi paralizza i trasporti in Italia: aerei, treni e servizi locali in tilt. Un’ondata di scioperi sta per paralizzare i trasporti in Italia, con un impatto significativo su aerei, treni e servizi locali. A partire da giovedì 26 febbraio, i passeggeri di Ita Airways, EasyJet e Vueling Airlines dovranno affrontare cancellazioni e disagi, mentre il personale navigante e di terra incrocia le braccia. Lo sciopero, indetto da Cub Trasporti e altri sindacati, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale a Bari e Torino. Le fasce orarie protette offrono una finestra di sicurezza, ma il 50% dei voli Ita è già stato cancellato, con ripercussioni anche nei giorni successivi. La situazione si complicherà venerdì 27 e sabato 28, con uno sciopero nazionale ferroviario che colpirà Trenitalia, Italo e Trenord, lasciando solo fasce di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Scioperi nel trasporto aereo, caos a Fiumicino: oltre 100 voli cancellati, più di 50 Ita Airways

Voli a rischio: scioperi, ITA cancella il 55% dei voli, 26 febbraio.

Temi più discussi: Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio; Aerei, treni e trasporto pubblico verso lo sciopero nazionale: date, orari e fasce di garanzia; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28; Scioperi 26-28 febbraio di aerei e treni, è caos trasporti. Tutte le fasce garantite.

Sciopero treni e aerei 26-28 febbraio 2026/ Si ferma Trenord, regolare ATM Milano: cosa c’è da sapereSciopero treni e aerei 26-28 febbraio 2026: in arrivo 72 ore di agitazione con grandi disagi per i viaggiatori, ecco orari e info ... ilsussidiario.net

Sciopero 26-27-28 febbraio, dai treni agli aerei: ecco chi si ferma (e chi no) e gli orari. La guidaScioperi nei trasporti. Alla fine di febbraio 2026 il settore è attraversato da una nuova ondata di scioperi che coinvolgerà sia il comparto aereo sia quello ferroviario, ... leggo.it

Caos neve in Germania: 600 passeggeri bloccati per ore negli aerei a Monaco, scoppia il caso - facebook.com facebook

Sciopero treni e aerei a febbraio: fine mese nero per chi viaggia, tre giorni a rischio caos. Orari, date e servizi garantiti x.com