Olimpiadi a rischio | guasto ferroviario tra Tirano e Sondrio traffico in tilt e treni cancellati

Linea Tirano-Milano, Guasto Paralizza la Circolazione Durante le Olimpiadi. Un guasto alla linea elettrica ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Tirano e Sondrio nella mattinata di oggi, 16 febbraio 2026, causando disagi significativi e la cancellazione di diversi treni. L’incidente si verifica in un momento di particolare afflusso di viaggiatori lungo la linea, a causa delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, rendendo più complessa la gestione dell’emergenza e acuendo i problemi per pendolari e turisti. Sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi, ma la situazione rimane critica.🔗 Leggi su Ameve.eu

