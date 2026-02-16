Olimpiadi a rischio | guasto ferroviario tra Tirano e Sondrio traffico in tilt e treni cancellati
Un guasto alla linea elettrica tra Tirano e Sondrio ha causato l’interruzione del servizio ferroviario questa mattina, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori in partenza per le Olimpiadi. La rottura ha provocato il blocco completo dei treni sulla tratta, con molti convogli cancellati e traffico in tilt lungo le strade circostanti. Le autorità hanno segnalato che il problema si è verificato poco prima delle ore 8, lasciando centinaia di persone in attesa di alternative di viaggio.
Linea Tirano-Milano, Guasto Paralizza la Circolazione Durante le Olimpiadi. Un guasto alla linea elettrica ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Tirano e Sondrio nella mattinata di oggi, 16 febbraio 2026, causando disagi significativi e la cancellazione di diversi treni. L’incidente si verifica in un momento di particolare afflusso di viaggiatori lungo la linea, a causa delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, rendendo più complessa la gestione dell’emergenza e acuendo i problemi per pendolari e turisti. Sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi, ma la situazione rimane critica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Guasto alla linea elettrica, in tilt la ferrovia delle OIimpiadi fra Sondrio e Tirano: navette sostitutive al posto dei treni
Un guasto alla linea elettrica ha interrotto questa mattina il traffico ferroviario tra Sondrio e Tirano, causando disagi a molti pendolari.
Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio
Un guasto alla linea elettrica tra Lecco e Sondrio ha causato cancellazioni e ritardi sui treni.
