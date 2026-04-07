Nebbia digitale | l’insidia degli schermi che imita la demenza

Una psichiatra ha avvertito gli adulti senior sui rischi legati all’uso eccessivo di dispositivi digitali. Secondo quanto riferito, l’eccessivo utilizzo di schermi può causare sintomi che imitano quelli di una vera demenza. La professionista ha sottolineato la possibilità che questi segnali siano confusi con problemi cognitivi più gravi, invitando a un uso più consapevole della tecnologia tra le persone anziane.

La psichiatra Sue Varma mette in guardia gli adulti senior contro l’uso smodato dei dispositivi digitali, poiché i sintomi derivanti da questa abitudine possono somigliare a quelli di una demenza reale. Il fenomeno riguarda principalmente i Baby Boomer, i quali mostrano un incremento del tempo trascorso davanti agli schermi che preoccupa i figli della generazione Millennial. Il problema emerge spesso sotto forma di prese di campo dei Millennials, che inizialmente scherzavano sul ribaltamento dei ruoli tra genitori e figli, ma che ora notano una vera e propria dipendenza tecnologica nei loro genitori. La dottoressa Varma spiega che l’impatto cognitivo degli schermi sugli adulti di ogni età è un tema raramente affrontato, nonostante ha raggiunto l’età senior il timore di declini mentali sia già molto sentito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nebbia digitale: l’insidia degli schermi che imita la demenza Leggi anche: La probabile formazione degli arancioni. Torna "Sapo», Raicevic insidia Rizq. Ballottaggio tra Rossi e Campagna Intelligenza artificiale guida il futuro degli schermi oled samsungl’uso dell’intelligenza artificiale nei display oled di samsung assume un ruolo centrale nel contesto del Mobile World Congress, dove vengono...