La garante per l’Infanzia dai bambini del bosco il papà rivede i figli Cosa succede ora i dubbi e il rischio di altri traumi | Non si separano – Il video

La garante per l’Infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, è tornata per il secondo giorno nella casa famiglia che ospita i tre bambini della famiglia del bosco. Nel video si vede il papà che rivede i figli, sollevando dubbi e preoccupazioni sulla possibilità di ulteriori traumi o separazioni. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si valutano i prossimi passi da compiere.

La garante per l’infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, è tornata per il secondo giorno consecutivo nella casa famiglia dove sono ospitati i tre bambini della famiglia del bosco. Uscendo dalla struttura, ha voluto chiarire alcuni punti fondamentali: «Al momento non esiste un provvedimento di adottabilità dei bambini» e i tre fratelli «non saranno separati». De Febis ha anche smentito chi sostiene che manchino strutture adeguate per accoglierli, spiegando che «le istituzioni competenti stanno valutando tutte le soluzioni possibili, compresa l’eventualità che i minori possano restare nella struttura che attualmente li ospita, per evitare ulteriori traumi». 🔗 Leggi su Open.online

Famiglia nel bosco, Garante dell'Infanzia a Tgcom24: "C'è accanimento, ora i bambini rischiano traumi""C'è un accanimento che non si riesce a capire" sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti).

Famiglia nel bosco, il Tribunale: “Allontanare la madre dai bimbi”. Il Garante dell’Infanzia: “Sospendere decisione”. E Meloni: “I figli non sono dello Stato”Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza con cui dispone l'allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura protetta...

Famiglia nel bosco, la garante per l'infanzia: Al lavoro per il bene dei bimbiUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... quotidiano.net

Famiglia del bosco, l’Autorità garante: Voglio incontrare i bambiniL’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza vuole incontrare i bambini della famiglia nel bosco. Marina Terragni ha scritto a tal proposito al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e ad altre au ... abruzzoindependent.it

