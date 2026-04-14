Banca Generali strategie d’investimento tra guerra e volatilità dei mercati | incontro a Napoli

A Napoli si è svolto un incontro organizzato da Banca Generali dedicato alle strategie di investimento in un contesto caratterizzato da tensioni internazionali e mercati in continuo movimento. Durante l’evento, sono state illustrate alle private banker del territorio le recenti soluzioni predisposte dalla banca per affrontare un periodo segnato da instabilità e variazioni dei mercati finanziari. L’appuntamento rientra in un tour di presentazioni che coinvolge diverse città italiane.

Il nuovo road-show di Banca Generali ha fatto tappa a Napoli, per presentare alla rete di private banker del Leone del Mezzogiorno le nuove soluzioni d’investimento per navigare i mercati tra guerra e volatilità. “L’attuale scenario di tensioni e conflitti geopolitici diffusi, con conseguenti pressioni inflattive che aumentano le incertezze sullo scenario economico – si legge in una nota dell’Istitituto –, ha portato una ventata di volatilità sulle Borse. In questo contesto la banca accelera nell’innovazione di prodotto, alzando il sipario su una serie di novità per accompagnare sempre più i clienti e affiancarli nella protezione e valorizzazione dei portafogli”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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