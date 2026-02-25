Perle piume e swing | viaggio musicale al femminile con gli Amici della lirica

Protagonisti dell’evento sono Petitorchestra e il trio vocale Les Triplettes che conducono il pubblico in un affascinante viaggio attraverso le canzoni più iconiche del primo Novecento. Perle, piume e swing è un omaggio elegante e divertente alle grandi protagoniste del passato, un’occasione speciale per celebrare la creatività, il talento e l’emancipazione femminile attraverso la musica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con precedenza ai soci degli Amici della Lirica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

