Tra il fiume Po e le valli di Gorino è stata inaugurata una nuova pista ciclabile. L’opera si estende lungo un percorso di circa dieci chilometri e collega due punti strategici della regione. La pista è stata realizzata con materiali durevoli e presenta una segnaletica dedicata. La sua apertura permette ai ciclisti di attraversare paesaggi naturalistici e di usufruire di un collegamento più sicuro tra le località coinvolte.

Pedalare in bicicletta avendo da una parte il Po e dall’altra le valli di Gorino è la suggestiva emozione che si potrà vivere percorrendo il sentiero ‘ Valle Seganda ’, un nuovo cammino tra Gorino e la Lanterna Vecchia a Goro, inaugurato sabato alla presenza del sindaco Marika Bugnoli, del collega di Argenta Andrea Baldini, dei consiglieri regionali Paolo Calvano e Fausto Gianella, della presidente del Parco Aida Morelli e tante altre figure istituzionali. Quattro chilometri di percorso ciclabile naturalistico che riconnettono la frazione al cuore storico della Sacca di Goro e conduce fino alla Lanterna vecchia, antico faro del XIX secolo costruito nel 1846 alla foce del Po di Goro, oggi osservatorio naturalistico sulla Sacca, attraversando uno degli ambienti più preziosi del Delta del Po.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra il Po e le valli, inaugura la nuova ciclabile

Notizie correlate

Oh guarda un po’: a ridosso delle elezioni inaugurano pure le bocce matte e la ciclabile nuova di zeccaSarà una coincidenza, ma più s’avvicinano le elezioni e più fioccano inaugurazioni.

Oglio, via libera alla nuova ciclabile: arriva il ponte tra Calcio e UragoSabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Oglio, collegando i comuni di Calcio...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Tra il Po e le valli, inaugura la nuova ciclabile; In bici tra Valli e Delizie; In bicicletta tra ’Valli e Delizie’. Il percorso cicloturistico è pronto.

Inaugurata 'Ciclovia dei liguri' tra le valli Arroscia e NerviaÈ stata inaugurata stamani la 'Ciclovia dei liguri', il tracciato cicloturistico su strada dotato di colonnine per la ricarica delle e-bike che attraversa il territorio del Parco naturale regionale ... ansa.it

Auguri a Francesco Castelluccio, in arte Frankie Valli da Newark. È lui a cantare il brano che titola e apre il film Grease (1978), brano scritto da Barry Gibb dei Bee Gees. Per lui oggi sono 92 anni! Auguri! - facebook.com facebook