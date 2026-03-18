A pochi giorni dalle elezioni, sono stati inaugurati un nuovo campo di bocce nel centro di aggregazione sociale di Pescaiola e una pista ciclabile appena realizzata in città. Le cerimonie di apertura si sono svolte con nastri, forbici e foto ufficiali, attirando l’attenzione dei cittadini. Le inaugurazioni sono state pubblicizzate come eventi importanti per la comunità locale.

Sarà una coincidenza, ma più s’avvicinano le elezioni e più fioccano inaugurazioni. E così, tra forbici, nastri e foto di rito, in città è stato inaugurato il campo di bocce “con il peso” al centro di aggregazione sociale di Pescaiola. A tagliare il nastro l’assessore allo sport Federico Scapecchi, accompagnato da rappresentanti del Cas e della Uisp. Il tutto dentro a un progetto – spiegano dal Comune – nato per salvare e valorizzare i giochi storici aretini. Insomma, una sorta di operazione nostalgia: perché ad Arezzo, tra un regolamento e l’altro, si è deciso di mettere pure le bocce con il peso nell’albo dei giochi storici. Tradotto per chi non mastica la materia: sono quelle bocce un po’ “birichine” che dentro hanno il piombo e quando rotolano fanno curve imprevedibili, motivo per cui qualcuno le chiama anche “bocce matte”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh guarda un po’: a ridosso delle elezioni inaugurano pure le bocce matte e la ciclabile nuova di zecca

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