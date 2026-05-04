tra grandi star e abiti da sogno

T he First Monday in May. Il primo lunedì di maggio non è una data qualsiasi per l’industria della moda. Tutto il contrario. Quel giorno, infatti, coincide con uno degli eventi più famosi dell’intero fashion system, un appuntamento che coniuga moda, celebrità e creatività pura. Dalle star più attese al tema scelto, tutto sul Met Gala 2026. Met Gala: i temi più strani (e riusciti) di sempre X Nella serata di lunedì 4 maggio, dunque, il red carpet allestito sui gradini del Metropolitan Museum of Art di New York prenderà ufficialmente vita. Come di consueto, gli occhi saranno puntati sui look scelti da attrici, top model e icone di stile; outfit chiamati a farsi notare pur rimanendo coerenti con il tema del Met Gala 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Red Carpet Royalty! Ariana Grande Leads AFI Awards Glam

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