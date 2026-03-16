Chiara Ferragni ha partecipato al Malaga Film Festival 2026 indossando tre abiti da sogno. Dopo essere stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel caso noto come “Pandoro-Gate”, l’imprenditrice digitale si è nuovamente esibita tra le figure più presenti nel mondo della moda. La sua presenza al festival ha attirato l’attenzione dei media, confermando il suo ruolo di protagonista nel settore.

Chiara Ferragni è oramai inarrestabile: definitivamente prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per il caso a tutti noto come “Pandoro-Gate”, l’imprenditrice digitale è tornata a pieno ritmo a destreggiarsi tra i più prestigiosi eventi legati all’alta moda. Ma non solo: dopo le partecipazioni alle passate Milano e Parigi Fashion Week, il fine settimana appena conclusosi l’ha vista volare in Spagna, non in vacanza, ma per rivestire un ruolo di un certo rilievo presso il Malaga Film Festival 2026. Quale, e con quali favolose mise, lo scopriamo insieme nelle prossime righe. Chiara Ferragni, i tre cambi d’abito al Malaga Film Festival 2026 lasciano senza fiato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, i tre abiti da sogno al Malaga Film Festival 2026

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