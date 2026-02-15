L'esposizione Romagna Air Finders apre le sue porte, grazie all'impegno dei volontari che hanno dedicato mesi di lavoro. La mostra, che si terrà nel centro storico, presenta una vasta collezione di velivoli storici e fotografie d'epoca. I partecipanti potranno vedere da vicino modellini di aerei e scoprire storie poco conosciute legate all'aviazione locale.

Siamo davvero orgogliosi di poter finalmente annunciare che il lungo e meticoloso lavoro dei nostri volontari ha dato i suoi frutti. Le due anime del museo Romagna Air Finders (Raf) si sono ufficialmente unite in un’unica, grande, sede espositiva a Maiano Monti, ad una manciata di chilometri da Fusignano. Non si è trattato di un semplice trasloco logistico, ma di un nuovo percorso emozionale che abbiamo curato con passione infinita per onorare il passato e, soprattutto, chi lo ha vissuto in prima persona". Sono le parole di Luca Cavallazzi, socio onorario di ‘Romagna Air Finders’ (Raf), sodalizio, presieduto da Leo Venieri, che ha sede a Fusignano e che conta una cinquantina di cosiddetti ‘Cacciatori di aerei’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce la nuova esposizione Romagna Air Finders

In Emilia-Romagna, la crisi delle vocazioni tra i volontari coinvolge oltre 37.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.