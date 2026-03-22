romagna air finders ricorda il pilota fischer

Romagna Air Finders ricorda il pilota Hans Joachim Fischer, morto il 22 marzo di 82 anni fa nelle campagne di San Bernardino, frazione di Lughese, dopo un incidente aereo con il suo Messerschmitt Bf 109 G-6. La data rappresenta un momento importante per la storia dell’aviazione locale e viene ricordata dagli appassionati del settore. La commemorazione si concentra sul ricordo del giovane pilota tedesco.

"Ci avviciniamo a una data simbolo per la nostra storia. Il 22 marzo di 82 anni fa, il giovane pilota tedesco Hans Joachim Fischer precipitava con il suo Messerschmitt Bf 109 G-6 nelle campagne della frazione lughese di San Bernardino, dopo un tragico scontro aereo. Un’altra data che ha segnato la storia della ricerca aeronautica in Italia è quella del 13 agosto 1998. Prima ancora che il nostro sodalizio venisse formalmente istituito, fu lo sforzo congiunto di volontari, storici locali e istituzioni a permettere il recupero dei resti del velivolo e di Hans, rimasto per decenni ‘disperso in azione’". Così Leo Venieri e Luca Cavallazzi,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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