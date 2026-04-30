Immissioni in ruolo docenti ecco quanti candidati ancora in graduatoria Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026 27

Le procedure di immissione in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627 stanno proseguendo, con le autorità scolastiche regionali che stanno pubblicando i dati relativi alle graduatorie ancora disponibili. Questi numeri sono utili per i candidati che stanno valutando in quale regione presentarsi o inserirsi negli elenchi regionali. La pubblicazione delle statistiche rappresenta un passo importante prima della definizione definitiva delle assegnazioni e delle assunzioni.

Procedure di assunzione in ruolo docenti per l'a.s. 202627. Una delle operazioni propedeutiche agli elenchi regionali è la pubblicazione, da parte degli Uffici Scolastici regionali della consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 202627.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026, come capire probabilità di assunzione dagli elenchi regionali? Le variabili in gioco; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/27: pubblicato il decreto; Immissioni in ruolo 2026-27: termine PNRR il 30 giugno, ma le assunzioni potranno arrivare fino al 31 agosto?; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 28 APRILE). Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/27: pubblicato il decretoI concorsi si intendono superati se nella prova orale (o nella media di prova pratica + orale) è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il vot ... flcgil.it Assunzione docenti 2026, ci saranno posti per ADSS negli elenchi regionali per il ruolo?Elenchi regionali per il ruolo a.s. 2026/27: ci saranno posti per ADSS, sostegno secondaria secondaria secondo grado? IL PROSPETTO ... orizzontescuola.it Immissioni in ruolo docenti 2026, come capire probabilità di assunzione dagli elenchi regionali Le variabili in gioco. https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-come-capire-probabilita-di-assunzione-dagli-elenchi-regionali-le-variabili-in- - facebook.com facebook Il Ministro @G_Valditara ha firmato il decreto per le immissioni in ruolo fuori regione. mim.gov.it/web/guest/-/mi… x.com