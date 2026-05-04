Tra briganti canzoni e improvvisazione | un weekend di spettacoli al Teatro Trieste e a Grazzano

Teatro Trieste 34, venerdì 8 maggio ore 21: "Benvenuti a Radiofam"• Commedia fisica sulle gesta del brigante Ghino di Tacco nel 1200. Un mix di clownerie e canto popolare adatto a tutti• Curriculum: Marinella Melegari (Accademia Goldoni) e Silvia Pallotti (Accademia Nico Pepe) vantano esperienze.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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