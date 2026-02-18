Vite in controluce | 3 spettacoli tra teatro e musica al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti

Vite in controluce, la rassegna teatrale al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, nasce dalla collaborazione tra AncheCinema e il Comune. L’evento mette in scena tre spettacoli che raccontano storie di uomini alle prese con scelte difficili: un boss che affronta il passato, un marinaio che torna a casa troppo tardi, un giovane artista che sogna il successo. Le rappresentazioni si svolgono tra il palco e le note di una musica dal vivo. La prima serata si terrà questa settimana, attirando appassionati di teatro e musica.

AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, presenta Vite in controluce, rassegna teatrale in cui il destino di tre uomini si rivela sotto i riflettori: un boss che fa i conti con se stesso, un marinaio che ritorna troppo tardi, un giovane artista che immagina il proprio futuro. Tra teatro civile, melologo e spettacolo musicale, la scena diventa spazio di memoria e identità. Bari. Borgo antico. L'epilogo dell'esistenza di un boss di mezz'età, una storia che racconta il terreno dove attecchiscono le radici di una malavita a suo modo romantica in forte contrasto con quella odierna.