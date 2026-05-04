Falso lusso a Catanzaro | Toyota trasformata in Ferrari parti distrutte

A Catanzaro, una Toyota è stata modificata per sembrare una Ferrari, con parti interne e strutturali sostituite per ingannare gli acquirenti. I tecnici hanno analizzato i componenti e sono riusciti a distinguere i pezzi autentici da quelli sostituiti, evidenziando le differenze nelle parti meccaniche e nella carrozzeria. La vettura, ora smontata, mostra come siano state alterate le caratteristiche esterne e interne per creare un falso lusso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i tecnici a distinguere la Toyota dalla Ferrari?. Quali componenti strutturali sono stati sostituiti per ingannare gli acquirenti?. Perché il tribunale ha ordinato la distruzione fisica dei pezzi falsi?. Chi dovrà rispondere delle accuse di contraffazione davanti al giudice?.? In Breve Tribunale di Catanzaro ordina distruzione componenti contraffatti e riconsegna Toyota originale al proprietario.. Proprietario denunciato alla Procura di Catanzaro e rinviato a giudizio per reati di contraffazione.. Parti falsificate includono cerchi, volante, battitacco, passaruota, cofano e loghi Ferrari F355GTS.. Operazione coordinata tra Guardia di Finanza di Catanzaro e tecnici specializzati Ferrari Spa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso lusso a Catanzaro: Toyota trasformata in Ferrari, parti distrutte Notizie correlate Leggi anche: Biennale Arte, Israele all'attacco: "Trasformata in spettacolo di falso indottrinamento" Prima casa trasformata in immobile di lusso, ecco quando rischi col FiscoPartiamo ad esempio dalla piscina, un elemento che di per sé, a differenza che in altri Paesi europei, non viene tassato come bene di lusso: ciò...