Toto Wolff su Kimi Antonelli | Vedo troppa euforia in Italia è giovane e gli errori arriveranno

Toto Wolff ha commentato la vittoria di Kimi Antonelli a Shanghai, sottolineando l’euforia che si respira in Italia per il giovane pilota. Wolff, che ha scoperto Antonelli da bambino e lo ha portato in Formula 2 a diciotto anni, ha affermato che, essendo ancora giovane, Antonelli commetterà inevitabilmente degli errori. La sua analisi mira a ridimensionare l’entusiasmo crescente attorno al talento nel motorsport.

Kimi Antonelli ha trionfato a Shanghai, dove ha vinto la prima gara della sua carriera in F1. Toto Wolff, che lo ha scoperto da ragazzino e che lo ha lanciato diciottenne, a parole cerca di togliere tensione al pilota della Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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