Corsa contro il tempo per Antonelli in vista delle qualifiche Toto Wolff fa il punto della situazione dopo l’incidente

Andrea Kimi Antonelli ha terminato la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia con un incidente. Toto Wolff ha commentato la situazione, fornendo aggiornamenti sulla condizione del pilota. L’evento si è verificato durante le prove di apertura della stagione 2026 di Formula Uno, che si sono svolte sulla pista australiana. Antonelli si prepara ora alle qualifiche, in corsa contro il tempo.

Andrea Kimi Antonelli ha concluso nel peggiore dei modi la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell'Albert Park di Melbourne, infatti, il pilota bolognese classe 2006 è, infatti, andato pesantemente a muro, mettendo a repentaglio la sua partecipazione alle qualifiche che scatteranno alle ore 06.00. Il pilota del team Mercedes ha perso il controllo della sua W17, toccando il cordolo interno della chicane 1-2, finendo poi contro le protezioni con il retrotreno. Vettura distrutta e, di conseguenza, qualifiche a forte rischio per il pilota del team di Brackley.